Kosovo: premier Hoti, opposizione non ha numeri per far cadere governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione kosovara non può far cadere il governo: lo ha detto il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti, commentando la mozione di sfiducia annunciata nelle scorse ore dal Movimento Vetevendosje. "Un'opposizione non ha mai fatto cadere un governo. Questo cade dall'interno. E l'opposizione non ha i voti" per far cadere il governo, ha dichiarato Hoti. Diversi partiti hanno effettivamente fatto sapere che non intendono sostenere la mozione di sfiducia del Vetevendosje: tra questi l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), partner della Lega democratica del Kosovo (Ldk) nella coalizione di governo, e il Partito democratico del Kosovo (Pdk) all'opposizione. (segue) (Kop)