Kosovo: missione Kfor, l'aiuto dei militari italiani alle donne vittime delle violenza

- Macchine da cucire professionali, ferri da stiro e altri strumenti per sartoria sono stati donati dalla missione Nato Kfor all'associazione “Jeta” (in italiano “Vita”) di Decane, nel Kosovo occidentale, che organizzerà corsi professionali per donne vittime di violenza o in situazione di precarietà. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, il progetto è stato finanziato dalla Nato nell'ambito dell'assistenza fornita in modo imparziale a tutte le comunità del Kosovo, ed è stato portato a termine dai militari italiani del Regional Command West di Kfor, l’unita’ multinazionale attualmente su base quinto reggimento artiglieria terrestre “Superga” dell’esercito di stanza a Portogruaro. Per gli artiglieri veneti si è trattato del primo progetto di assistenza compiuto in Kosovo nel quadro della missione Nato, che ha per obiettivo principale la creazione di un ambiente sicuro a premessa del dialogo tra Kosovo e Serbia. (segue) (Com)