Serbia: presidente Vucic, prossima tappa del dialogo con Pristina il 7 settembre (10)

- I partner di governo dell'Ldk, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nisma, hanno intanto espresso alcune critiche alla gestione del dialogo invitando il premier Hoti ad un approccio maggiormente condiviso. Contrario ad un "livello tecnico" del dialogo Belgrado-Pristina è il presidente kosovaro Hashim Thaci. Il Kosovo "non permetterà che il dialogo con la Serbia venga ridotto ad un processo tecnico", ha detto venerdì 24 luglio Thaci dopo aver incontrato il primo ministro Avdullah Hoti. Il premier, da parte sua, ha auspicato che possano esserci progressi rapidi nel dialogo nei prossimi mesi. Secondo Hoti, inoltre, "non esiste un dialogo tecnico ma solo un dialogo politico per il riconoscimento reciproco e la normalizzazione delle relazioni". (Seb)