Kosovo: ambasciata Ue, legge su valori dell'Uck va contro la libertà di espressione (4)

- Secondo l’emittente “Rtk”, un gruppo di sostenitori dell'Uck e dello stesso Thaci si sono radunati davanti al Tribunale speciale dell'Aia e hanno cantato slogan a sostegno del capo di Stato esponendo dei cartelli in cui si “chiede giustizia per i crimini commessi in Kosovo durante la guerra”. Nelle scorse settimane lo stesso Thaci ha dichiarato di volere dimostrare di non aver commesso alcun crimine di guerra durante il conflitto armato del Kosovo avvenuto fra il 1997 e il 1999. "È vero che abbiamo violato le leggi del regime di Slobodan Milosevic e per questo sono orgoglioso", ha affermato Thaci. "Ma non ho violato alcuna legge internazionale”, ha detto Thaci. Il capo dello Stato kosovaro e l’ex presidente del parlamento, Kadri Veseli, sono stati accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. (Kop)