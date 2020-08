Kosovo-Serbia: ministra Esteri Haradinaj, pattugliamenti congiunti Kfor non prevedono sconfinamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pattugliamenti congiunti condotti dalla missione Nato Kfor prevedono che ogni forza militare si muova all'interno del territorio del proprio paese senza attraversare i confini. Questa la risposta della ministra degli Esteri kosovara, Meliza Haradinaj-Stublla, alla nota con cui la Kfor ha chiarito la situazione relativa allo "sconfinamento" delle Forze armate serbe durante un pattugliamento congiunto con membri della missione Nato in Kosovo. Secondo Haradinaj, quello avvenuto a Karaceva non sarebbe un pattugliamento congiunto come previsto dal mandato della missione Kfor ma un altro tipo di attività "senza mandato o autorizzazione". "Le persone coinvolte dovrebbero spiegare se la Serbia ha infranto l'accordo con la Nato entrando per 300 metri nel territorio del Kosovo o se questo è stato fatto con una preventiva approvazione", ha dichiarato il capo della diplomazia di Pristina. (segue) (Kop)