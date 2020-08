Balcani: Ue concede garanzie per occupazione giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha concesso, attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, delle garanzie a favore delle banche in Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo per l'offerta di prestiti agevolati nell'ambito della Iniziativa Ue per l'occupazione giovanile. I prestiti sono mirati alle piccole e medie imprese. Si prevede che circa 1.200 aziende beneficeranno di questi prestiti e che potranno essere creati 1.300 posti per la formazione professionale, i tirocini e l'occupazione per i giovani. L'Iniziativa si svolge nell'ambito dello Strumento per l'imprenditorialità e lo sviluppo dell'innovazione dei Balcani occidentali e del suo meccanismo denominato Occupazione e imprenditorialità giovanile dell'Ue. Nei Balcani occidentali, secondo i dati Ue, fino al 99 per cento delle aziende sono piccole e grandi e impiegano oltre il 70 per cento della forza lavoro. Allo stesso tempo i tassi di disoccupazione giovanile sono i più alti al mondo. Si va dal 28,3 per cento in Albania al 55,4 per cento in Kosovo. Molti giovani lavoratori sono impiegati temporaneamente, nell'economia sommersa, con una grande discrepanza tra le competenze esistenti e quelle richieste. (Seb)