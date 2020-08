Migranti: Lega, al centro di Fiuggi 2 casi di scabbia, Lazio scambiato per lazzaretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono registrati all'ex hotel Palace di Fiuggi due casi di scabbia. "Ora si troverebbero in isolamento, mentre i restanti 28 in quarantena". Lo rendono noto, il coordinatore regionale della Lega Lazio Francesco Zicchieri, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, l'onorevole Francesca Gerardi ed il senatore Gianfranco Rufa. "Non solo il coronavirus, ora anche la scabbia. Conte e Zingaretti hanno scambiato il Lazio, e in particolare la provincia di Frosinone, per un lazzaretto - aggiungono gli esponenti della Lega -. Tutto ciò è gravissimo se si pensa che ulteriori 23 immigrati potrebbero arrivare nei prossimi giorni nella città termale. Gli hotel di Fiuggi vanno riempiti di turisti e non di immigrati, peraltro portatori di caos ed incombenze socio-sanitarie. Non si tratta di razzismo ma di buonsenso. Non possiamo lasciare soli i sindaci a fronteggiare situazioni di estrema gravità come questa. Piena solidarietà al primo cittadino Baccarini che ha chiesto l'intervento della Asl e della Prefettura, rinnovando l'invito ad evitare che ci siano ulteriori arrivi. La Lega dice 'no' - conclude la nota - all'invasione incontrollata voluta da Pd e M5s, duo sciagura per il Lazio e l'Italia intera".(Com)