Campania: Mastella, non si possono rifiutare le iscrizioni a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molte famiglie in questo agosto caldissimo, si sono viste rifiutare l’iscrizione, per carenza di spazio. Ha fatto bene il ministero della pubblica istruzione a ricordare che il diritto alla istruzione viene prima di qualsiasi emergenza. Molte famiglie che vengono dalle paritarie (vedi caso San Pio), o magari hanno cambiato residenza per motivi di lavoro, si sono viste respingere l’istanza di iscriversi ad altre scuole, per mancanza di spazi. Pur comprendendo le difficoltà, non si può rifiutare l’iscrizione". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Noi daremo come Comune una mano a partire dal fatto che si ha il dovere di assicurare il diritto alla istruzione. Vale per i genitori della San Pio, vale per tutti".(Ren)