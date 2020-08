Roma: Codacons, due bus in fiamme in poche ore, esposto in procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i due episodi di bus andati oggi in fiamme a Roma, il Codacons fa sapere, in una nota, che presenta un esposto alla Procura della Repubblica. "E’ assurdo che nella capitale due autobus vadano a fuoco a distanza di poche ore l’uno dall’altro – afferma il presidente Carlo Rienzi – Crediamo sia necessario aprire delle indagini, considerati anche gli episodi dei mesi scorsi, per capire i motivi alla base dei numerosi roghi che con eccessiva frequenza si scatenano sui mezzi pubblici. In particolare chiediamo di fare luce sulla manutenzione che interessa i bus romani e verificare se nelle ultime settimane vi siano state carenze o ritardi che abbiano contribuito a determinare gli incendi, indagando per la possibile fattispecie di attentato alla sicurezza dei trasporti", conclude Rienzi.(Com)