Coronavirus: Misiani, bonus? Durante emergenza abbiamo privilegiato tempestività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si può sempre fare meglio, ma si deve tenere conto del contesto. Quando il 10 marzo siamo stati costretti a chiudere tutto il Paese in lockdown e a chiedere a milioni di lavoratori autonomi e professionisti di cessare lo loro attività, di abbassare le saracinesche e di non incassare e di non fatturare, in Italia non esisteva nessuno strumento di sostegno al reddito per quelle categoriedi lavoratori che sono oltre 5 milioni di persone che non hanno alcuno strumento di welfare che sostenga il loro reddito in condizione di emergenza". Lo ha detto a Sky Tg24 Economia il viceministro all'Economia Antonio Misiani commentando la vicenda dei deputati che hanno ricevuto il bonus di 600 euro e rispondendo a una domanda se non fosse possibile prevedere dei requisiti per l'ottenimento. (segue) (com)