Coronavirus: Misiani, bonus? Durante emergenza abbiamo privilegiato tempestività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dovuto inventare da zero in pochi giorni uno strumento di sostegno, i 600 euro che sono stati replicati per una seconda mensilità e sono poi stati trasformati in un bonus di 1000 euro condizionato alla riduzione di fatturato - ha sottolineato Misiani -. Nella situazione di emergenza abbiamo scelto di privilegiare la celerità di erogazione di questo strumento. Se avessimo chiesto la presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione Isee e di paletti sacrosanti in una situazione nomale avremmo rallentato di molto l'erogazione degli aiuti. In quella condizione, in una condizione di lockdown totale del Paese, la priorità assoluta, come ci veniva chiesto da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, era la massima velocità di erogazione di quello strumento". (com)