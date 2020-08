Libano: Diab, duplice esplosione nel porto è “risultato della corruzione cronica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disastro avvenuto martedì scorso nel porto di Beirut è il “risultato della corruzione cronica” in Libano. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro libanese, Hassan Diab, nel corso di un discorso alla nazione. “La rete della corruzione è più grande dello Stato”, ha aggiunto il capo dell’esecutivo dimissionario, sottolineando che “uno dei modelli della corruzione è esploso nel porto di Beirut”. Il capo dell’esecutivo sostenuto dal partito cristiano maronita Corrente patriottica libera (Cpl, fondato dal capo dello Stato Michel Aoun) e dai partiti sciiti Hezbollah e Amal ha parlato anche di alcuni esponenti politici che “si preoccupano soltanto dei discorsi populisti”. Ricordando le proteste contro la classe politica scoppiate il 17 ottobre 2019 che avevano portato alle dimissioni del governo dell’allora premier Saad Hariri il 29 ottobre scorso, Diab ha dichiarato che “alcuni non hanno interpretato correttamente la rivoluzione del 17 ottobre che era contro di loro”. Parlando poi delle indagini in corso per far luce sulla duplice esplosione, Diab ha detto: “Vogliamo che i responsabili siano identificati”. Infine, annunciando le dimissioni, Diab ha spiegato che il suo governo ha deciso di fare un passo indietro per stare con la gente.(Res)