Russia: Antitrust, Apple abusa della posizione dominante nel mercato delle app

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente russo per il controllo della concorrenza (Fas) sostiene che la società statunitense Apple abbia abusato della posizione dominante nel mercato delle applicazioni per i cellulari e chiederà all'azienda di sanare queste violazioni. Dopo l'annuncio della decisione da parte dell'ente russo, un portavoce di Apple ha fatto sapere che la società farà appello contro la decisione. Le irregolarità riscontrate da Fas sarebbero relative all'App Store per i devices iOS. Secondo l'ente russo, Apple si è illegalmente riservata il diritto di bloccare le applicazioni di ogni parte terza dall'App Store. La decisione dell'ente russo per l''Antitrust avviene dopo la segnalazione della società per la cybersicurezza Kaspersky Lab, che aveva denunciato come la nuova versione della sua app Safe Kids era stata respinta da Apple. (Rum)