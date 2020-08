Yemen: istituto affiliato Unesco, urgente salvare città vecchia di Sana’a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forti piogge che hanno colpito lo Yemen quest’anno hanno messo in pericolo gli edifici della città vecchia di Sana’a, rendendo urgente un’azione per salvare la comunità yemenita della capitale e il suo patrimonio artistico. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Bna” Mai bin Mohammed al Khalifa, presidente del Centro regionale arabo per il patrimonio mondiale (Arc-Wh), istituzione bahrenita affiliata all’Unesco. Secondo Al Khalifa già oltre 100 case storiche sono state danneggiate dalle piogge di quest’anno, iniziate a metà aprile e destinate a durare almeno fino ai primi giorni di settembre. L’eccezionale forza delle piogge rende più complicata la situazione del paese, già alle prese con la grave crisi umanitaria causata dalla guerra civile in corso da cinque anni. (Res)