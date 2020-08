Bielorussia: portavoce Onu, Guterres invita autorità di Minsk alla moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, segue con preoccupazione le violente proteste in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali di ieri e invita le autorità di Minsk a rispettare il diritto di manifestare. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, in un punto stampa. "Il segretario generale continua a seguire con grande preoccupazione la situazione in corso in quel paese, incluse le notizie di proteste post-elettorali e delle violenze di questa notte nella capitale Minsk, ed in altre città", ha dichiarato Dujarric. Secondo il portavoce, Guterres invita le autorità bielorusse "a mostrare la massima moderazione e ad assicurare il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione, ed all'assemblea e riunione pacifica".Il capo dello Stato uscente bielorusso Lukashenko ha ottenuto l’80,2 per cento dei voti e ha quindi vinto le elezioni presidenziali svoltesi ieri nel paese est europeo. Un’elezione molto contestata, non solo per la presenza di candidati effettivamente sostenuti dall’opposizione come Svetlana Tikhanovskaya, la principale rivale di Lukashenko che si è fermata al 9,9 per cento dei consensi, ma anche per le contestazioni di piazza svoltesi ieri sera sino a notte tarda. Le proteste antigovernative in Bielorussia, infatti, sono durate sino alle 3 di notte ora locale (le 2 in Italia) e sono sfociate in diversi atti di violenza, di cui ancora non si ha un bilancio ufficiale in termini di fermi, arresti e potenziali feriti. (Nys)