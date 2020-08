Sanità: Giannini (Lega), sentenza Tar su obbligo vaccino antinfluenzale calpesta libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza del Tar che respinge il ricorso del Codacons sull'obbligo per gli over 65 della nostra Regione di effettuare il vaccino anti influenzale, calpesta la libertà individuale e il diritto di ognuno di scegliere dove, come e quando curarsi". È quanto dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità. "Prevenzione compresa. Il solerte Zingaretti è passato dal rinchiudere gli italiani in casa per due mesi quando per certe Regioni come la nostra non era necessario, all'obbligo di far 'digerire' il vaccino a gran parte della popolazione - aggiunge Giannini -. Ci spieghi perché stessa audacia non la sta dimostrando per i controlli sui bus provenienti da tutta Europa lasciando ai singoli viaggiatori la facoltà di effettuare tamponi. Come al solito il Pd in Regione e al governo di questa nazione mette gli italiani in secondo piano considerandoli, da oggi, perfino dei sudditi al loro volere e servizio". (Com)