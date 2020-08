Cina-Ecuador: Pechino revoca divieto esportazione gamberetti a società ecuadoriana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'annuncio delle sanzioni imposte dell'ufficio delle Dogane di Pechino, l'Ecuador aveva immediatamente adottato un nuovo protocollo di bio-sicurezza per le esportazioni di gamberetti verso il paese asiatico, illustrato alle autorità cinesi nel corso di diversi incontri virtuali. "Siamo prossimi all'autorizzazione anche per gli altri due stabilimenti (Empacreci ed Edpacif). I sopralluoghi virtuali sono stati effettuati con soddisfazione incassando commenti positivi grazie al livello tecnologico degli impianti e dei protocolli che sono stati adottati", aveva detto il ministro della Produzione e Commercio estero, Ivan Ontaneda. Il blocco per le tre imprese ecuadoriane era stato imposto lo scorso 10 luglio perché, secondo quanto riferivano le autorità doganali cinesi, i campioni prelevati dalle spedizioni di Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci e Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif avevano prodotto sei risultati positivi. Tuttavia, i test sul gambero congelato e sull'imballaggio interno sono risultati negativi. "Dopo l'analisi della sequenza di acido nucleico e il giudizio di esperti, i risultati dei test hanno suggerito che l'ambiente del contenitore e l'imballaggio esterno dei prodotti delle tre società erano a rischio di contaminazione da parte del coronavirus e il sistema di gestione della sicurezza alimentare delle società non era in ordine", dichiarava l'Amministrazione generale delle dogane cinese in una nota sul suo sito web. (segue) (Brb)