Cina-Ecuador: Pechino revoca divieto esportazione gamberetti a società ecuadoriana (3)

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, appena saputo della notizia si era recato in visita agli stabilimenti di produzione dei gamberetti, verificandone in prima persona gli standard sanitari. Il prodotto ecuadoriano è "il migliore del mondo", affermava Moreno ricordando che l'azienda di Santa Priscila (nella città di Guayaquil) rispetta i protocolli di bio-sicurezza per l'export disciplinati da norme nazionali e internazionali. Ed è per questo, aggiungeva, che "si sono mantenuti gli invii in diversi mercati anche durante la pandemia globale". Inoltre aveva scritto all'omologo cinese Xi Jinping "per trovare soluzioni congiunte, normalizzare la situazione e mantenere il nostro prestigio internazionale su questo mercato". Nella comunicazione, il capo dello Stato aveva ricordato che tanto l'Organizzazione delle Nazioni Unie per l'Agricoltura e l'Alimentazione (Fao) quanto l'Organizzazione mondiale della Salute (Oms) avevano avvertito che la Covid-19 "non si trasmette tramite alimenti". Una lettera in cui venivano specificati i protocolli di produzione, imballaggio e trasporto dei gamberetti, che il leader cinese, spiega Moreno, avrebbe usato per "rivedere le condizioni". Moreno aveva rivendicato l'importanza di difendere "il lavoro e indiretto di oltre 250 mila lavoratori ecuadoriani, e l'uso del dollaro nella nostra economia". Da parte sua il ministro della Produzione e del Commercio estero, Ivan Ontaneda, ha segnalato che gli invii di gamberetti al gigante asiatico procedono con normalità e che si porta avanti il lavoro per cercare protocolli congiunti in grado di garantire la qualità del prodotto ecuadoriano (segue) (Brb)