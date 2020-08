Cina-Ecuador: Pechino revoca divieto esportazione gamberetti a società ecuadoriana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Federazione degli esportatori ecuadoriana (Fedexpor), sulla base dei dati della Banca centrale, l'Ecuador ha esportato in Cina, da gennaio a maggio di quest'anno, periodo che comprende anche i duri mesi della crisi sanitaria globale, un valore di 1,6 miliardi di dollari di gamberetti, in aumento del 12 per cento su anno. I tre stabilimenti sanzionati rappresentano il 27 per cento delle esportazioni di gamberetti ecuadoriani in Cina. Stando alle cifre della Banca centrale del paese andino, la Cina - con 1,4 miliardi di dollari di esportazioni nel 2018 - è il terzo socio commerciale più importante dopo Stati Uniti ed Unione Europea. A gennaio del 2020 però Quito segnalava che il paese asiatico aveva superato gli usa come destino delle esportazioni ecuadoriane, con una quota del 78 per cento rappresentata proprio dal gamberetto. (segue) (Brb)