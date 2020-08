Cina-Ecuador: Pechino revoca divieto esportazione gamberetti a società ecuadoriana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A testimonianza del miglioramento delle relazioni tra i due paesi, la scorsa settimana era stata accolta positivamente la volontà manifestata dalle autorità della Cina di avviare una negoziazione con Quito per regolare la pesca nelle acque internazionali intorno all'arcipelago delle Galapagos, minacciato nelle ultime settimane dalle attività di pescherecci battenti bandiera cinese. Al termine di breve negoziato a livello diplomatico il governo della Cina aveva accettato che le autorità ecuadoriane sorvegliassero i pescherecci della flotta di Pechino impegnati in attività a ridosso delle acque territoriali dell'arcipelago delle isole Galapagos. La decisione fa parte di un più ampio accordo raggiunto tra i due paesi dopo che il governo dell'Ecuador aveva protestato per l'attività di pesca di alcuni pescherecci cinesi al largo delle isole Galapagos. (segue) (Brb)