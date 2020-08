Cina-Ecuador: Pechino revoca divieto esportazione gamberetti a società ecuadoriana (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina ha detto di comprendere e rispettare le preoccupazioni ecuadoriane e ha riconosciuto le Isole Galapagos come riserva naturale importante per l'Ecuador e per l'intera umanità", affermava il ministro degli Esteri dell'Ecuador, Luis Gallegos, in una pubblicazione sul suo profilo Twitter. La Cina si è impegnata ad adottare una politica da tolleranza zero verso i pescherecci cinesi che violino la legge e a punire severamente le società a cui le barche appartengono. Inoltre la Cina aveva espresso la volontà di trovare una soluzione permanente alla questione attraverso i canali diplomatici a livello bilaterale e multilaterale, ha affermato Gallegos, ricordando che i due paesi fanno parte dell'Organizzazione regionale per la gestione della pesca nel Pacifico meridionale. Il governo di Pechino annunciava inoltre che le azioni dei pescherecci cinesi saranno limitate da una "moratoria della pesca" che sarà approvata tra settembre e novembre. Tre le sue proposte c'è quella di istituire una riserva nell'area attraverso cui molte delle specie protette migrano lungo una catena montuosa marina fino all'isola di Cocos in Costa Rica. Nelle ultime due settimane, l'Ecuador ha stabilito contatti con Cile, Perù, Colombia, Panama e Costa Rica, per accordarsi su una posizione regionale comune contro la presenza di navi straniere vicino al male dei paesi sudamericani. (Brb)