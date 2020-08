Libano-Egitto: ministro Esteri Shoukry invita comunità internazionale a confermare il suo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha invitato la comunità internazionale a confermare il suo impegno a sostenere il Libano in questo momento critico. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo, diffusa dopo una sessione in video conferenza delle Nazioni Unite sulla situazione umanitaria in Libano a cui ha preso parte Shoukry. Il ministro degli Esteri del Cairo ha confermato la solidarietà al popolo libanese. "L'Egitto sta facendo del suo meglio per presentare il sostegno necessario per sostenere i fratelli in Libano per superare le ripercussioni di queste esplosioni. Le autorità egiziane stanno gestendo un ponte aereo per trasferire cibo, soccorsi e forniture mediche, nonché squadre mediche in collaborazione con l'ospedale da campo egiziano che funziona dal 2006", ha detto Shoukry. Il capo della diplomazia ha aggiunto che anche l'ambasciata d’Egitto a Beirut sta effettuando alcune visite sul campo in collaborazione con le autorità libanesi per capire le esigenze della parte libanese. Shoukry ha chiesto di tenere il Libano lontano dai conflitti regionali e di intensificare il lavoro per stimolare le istituzioni statali a realizzare le aspirazioni verso la riforma "più grande e necessaria" per porre fine alla crisi e ripristinare la fiducia delle istituzioni finanziarie in Libano al fine di fornire il supporto finanziario necessario secondo quando previsto dalla conferenza Cedre del 2018.(Cae)