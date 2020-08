El Salvador: Cooperazione italiana e Onu assistono 6.250 persone colpite dalla tempesta Amanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite stanno fornendo assistenza alimentare a 6.250 persone colpite dalle devastazioni della tempesta tropicale Amanda e dal Covid-19. Lo si apprende da un comunicato della Cooperazione italiana. Dal 29 luglio, 6.250 persone ricevono trasferimenti in contanti che aiutano a garantire il fabbisogno alimentare per tre mesi. I trasferimenti di contante del Pam sono effettuati in due tranche, attraverso la rete di società finanziarie private con copertura nazionale, al fine di ridurre la mobilità e, di conseguenza, la possibilità di contagio del Covid-19. Il governo italiano, attraverso l'Aics, ha contribuito – con un totale di 500 mila euro – a fornire alle famiglie dei dipartimenti di La Paz e Usulután denaro per l'acquisto di alimenti nutrienti e di prima necessità nei negozi e nei mercati delle loro comunità, sostenendo così l'economia locale e i piccoli produttori agricoli. L'identificazione dei beneficiari e il coordinamento nelle comunità sono stati effettuati nell'ambito del partenariato del Pam con Ayuda en Acción e Save the Children. (segue) (Com)