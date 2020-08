El Salvador: Cooperazione italiana e Onu assistono 6.250 persone colpite dalla tempesta Amanda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La devastazione causata dalla tempesta tropicale Amanda, aggiunta all'impatto socio-economico della pandemia di Covid-19, ha aumentato il numero di persone vulnerabili in El Salvador. Le stime della valutazione nazionale del Pam a maggio indicano che 162.000 famiglie soffrono di insicurezza alimentare, sia nelle aree rurali che in quelle urbane, e hanno difficoltà a fare fronte alle esigenze alimentari del loro nucleo familiare. "Questo intervento servirà a mitigare gli enormi problemi che molte famiglie salvadoregne stanno affrontando a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e delle tempeste tropicali nel paese. Una consegna di contanti permetterà alle persone di identificare personalmente le proprie esigenze di base, sia alimentari che igienico-sanitarie, e di soddisfarle autonomamente", ha detto Riccardo Morpurgo, direttore dell'Aics San Salvador. "Il contributo del governo italiano arriva in un momento chiave per continuare a fornire assistenza alle famiglie più vulnerabili che, per i danni causati dalla tempesta tropicale Amanda e per le conseguenze della pandemia di Covid-19, hanno difficoltà ad avere cibo sufficiente sulla tavola", ha detto Andrew Stanhope, rappresentante del Pam nel paese centroamericano. "L'Italia, pur essendo uno dei Paesi più colpiti dal virus, è stata uno dei principali attori dello sforzo della comunità internazionale per affrontare l'epidemia di Covid-19, secondo il principio che: nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro", ha detto Umberto Malnati, ambasciatore italiano in El Salvador. (Com)