Rai: Lega, imbarazzante quanto accaduto nella rubrica “Billy” del Tg1

- Imbarazzante quanto accaduto domenica 9 agosto all'interno della rubrica “Billy” dedicata ai libri: non era mai successo che giornalisti Rai promuovessero i propri libri all'interno dei programmi del servizio pubblico che conducono. Così in una nota i deputati e senatori della Lega in commissione di Vigilanza Rai. Invece, scrivono, durante l'edizione del Tg1 delle 13.30 di domenica all'interno della rubrica "Billy" è andato in onda un servizio dedicato alla presentazione del volume "Tutti i colori dell'Italia che vale. Storie da un Paese che guarda avanti" scritto proprio da Valentina Bisti che conduce la citata rubrica. “Chi ha deciso la messa in onda dell'intervista alla Bisti durante la sua stessa conduzione? Il direttore Carboni? Inoltre, chiediamo alla società concessionaria che chiarisca se sia almeno stato coinvolto il comitato etico per le verifiche di questo episodio alquanto spiacevole per la Tv di Stato", scrivono i parlamentari. (Com)