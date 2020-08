Meteo: le previsioni di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, martedì 11 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4186 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Prevista afa. Nel resto della regione l'alta pressione rinnova condizioni di bel tempo tipicamente estivo. Da segnalare tuttavia la formazione di qualche acquazzone o temporale sulle Alpi, che tra pomeriggio e prima serata potrà estendersi verso le zone pedemontane limitrofe. Temperature stazionarie, clima sempre caldo. Venti deboli a regime di brezza. Mar Ligure quasi calmo. (Rpi)