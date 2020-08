Migranti: Viminale, dopo la serrata ricollocati in Europa 189 richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania, Francia, Irlanda e Portogallo: questi i paesi che, dopo la serrata, hanno accolto il maggior numero di richiedenti asilo trasferiti nell'ambito della procedura europea di ricollocazione volontaria. Lo rende noto il Viminale, aggiungendo che nel periodo post Covid-19 il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, diretto dal prefetto Michele di Bari, ha organizzato la ricollocazione di 189 richiedenti asilo: 106 verso la Germania, 62 verso la Francia, 20 verso l'Irlanda e uno verso il Portogallo.Le modalità operative, approvate dalla Commissione europea e dagli Stati interessati a seguito della Dichiarazione di Malta del 23 settembre 2019, hanno consentito di effettuare i trasferimenti in sicurezza. Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di Dublino, prosegue il Viminale, i trasferimenti da e per l’Italia sono ripresi dopo la loro sospensione per permettere alle autorità di predisporre le necessarie misure sanitarie anti Covid-19. Dall'Italia agli altri paesi europei sono stati trasferiti 57 richiedenti asilo: 15 ad aprile, 4 a maggio, 10 a giugno, 26 a luglio e 2 fino al 10 agosto. Tra gennaio e febbraio i trasferimenti erano stati 198. Sempre nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, i trasferimenti in Italia sono stati 39: 1 a maggio, 26 a luglio, 12 fino al 10 agosto. Nei primi due mesi dell’anno, erano stati 895. (Rin)