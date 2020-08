Tunisia: il premier designato Mechichi preannuncia la formazione di un governo di sole figure indipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier designato della Tunisia, Hichem Mechichi, ha annunciato che il suo governo sarà formato esclusivamente da figure indipendenti. La decisione, ha spiegato oggi nel corso di una conferenza stampa, è stata presa in considerazione dell'impossibilità di formare un esecutivo politico a causa delle profonde divergenze tra i partiti. "Si tratterà di un governo volto a realizzare obiettivi socio-economici e formato da competenze nazionali indipendenti", ha aggiunto Mechihi. A questo proposito, il capo del governo incaricato ha ricordato la difficile situazione economica e sociale che il Paese nordafricano sta attraversando, facendo riferimento in particolare alla forte recessione economica del 6,5 per cento prevista per il 2020 e a un tasso di disoccupazione che potrebbe arrivare al 19 per cento. Questa mattina il presidente del Consiglio della Shura di Ennahda, Abdelkarim Harouni, aveva ribadito il rifiuto del movimento islamista ad appoggiare un governo di indipendenti, sottolineando la necessità di "trarre lezioni dal fallimento dei governi di Habib Jemli e Elyes Fakhfakh", i due immediati predecessori di Mechichi. Quest'ultimo ha iniziato lo scorso 27 luglio le consultazioni per formare il nuovo governo e si è confrontato, la settimana scorsa, con rappresentanti dei principali partiti tunisini.(Tut)