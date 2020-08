Bielorussia: ambasciatore russo, imminente scarcerazione del giornalista Semjon Pegov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista russo Semjon Pegov, arrestato in Bielorussia, sarà rilasciato nei prossimi 10-15 minuti. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Minsk, Dmitrij Mezentsev. "Vi informo che tra pochi istanti, nei prossimi 10-15 minuti, Semjon Pegov e Dmitry Losenko saranno rilasciati. Loro, accompagnati dal console, saranno ospitati oggi a Minsk", ha detto Mezentsev all'emittente televisiva "Russia 24". Secondo quanto riferito in precedenza Pegov si trova in un centro d’isolamento della capitale bielorussa. Quello di Pegov è solo uno dei tanti casi di giornalisti arrestati in seguito alle proteste sorte ieri nella capitale bielorussa in seguito all’annuncio dell’esito delle elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria del capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko. Questa mattina è stato notificato l’arresto del corrispondente dell’edizione bielorussa di “Sputnik”, Evgenij Oleinik. Successivamente è stata proprio “Sputnik” a riferire che il giornalista è stato rilasciato. "Ho lasciato l'ufficio distrettuale degli affari interni intorno alle 12 (le 11 in Italia). Mi sento bene. Dubito di dovermi recare in ospedale", ha detto Oleinik. È notizia di questa mattina, invece, la sparizione dell’inviato speciale del portale investigativo “Meduza”, Maksim Solopov, di cui non si hanno notizie da oltre 12 ore. Solopov ha smesso di rispondere ai messaggi intorno all'una del mattino del 10 agosto e al momento non è chiaro cosa possa essergli accaduto. L'Unione dei giornalisti russa ha criticato le autorità della Bielorussia per l’arresto di alcuni giornalisti russi che stavano seguendo le proteste svoltesi ieri sera a Minsk. (Rum)