Brasile: coronavirus, banca Bndes aumenta prestiti del 247,8 per cento nel secondo trimestre (2)

- Dopo un periodo di forte espansione e presenza nell'economia nazionale, quando in particolare con i governi di centro-sinistra del Partito dei Lavoratori (Pt) dei presidenti di Luiz Inacio Lula da Silva e Dilma Rousseff la banca ha ricevuto copiose iniezioni di risorse dal Tesoro, la Bndes negli ultimi anni aveva ridotto le sue dimensioni e la sua importanza nel mercato del credito brasiliano, per volere dei governi di centro-destra di Michel Temer e Jair Bolsonaro. Mentre alla fine del 2015 il saldo delle operazioni di credito Bndes ammontava a 633,4 miliardi di real (99 miliardi di euro), alla fine del 2019 questo volume si era già ridotto a 382,4 miliardi di real (56 miliardi di euro). Il processo di rientro della Bndes è stato avviato per incentivare il credito privato a lungo termine attraverso il mercato dei capitali o attraverso il finanziamento convenzionale tramite le banche commerciali. (segue) (Brb)