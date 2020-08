Brasile: coronavirus, banca Bndes aumenta prestiti del 247,8 per cento nel secondo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2015 e il 2018, la banca ha già restituito 309 miliardi di real (70 miliardi di euro) al tesoro. Nel luglio del 2018, il Bndes ha raggiunto con il governo un accordo per un piano di ristrutturazione del debito che prevedeva la restituzione del debito rimanente in rate da circa 25 miliardi di real (5,6 miliardi di euro) all'anno. Al suo arrivo al dicastero dell'Economia, il ministro Paulo Guedes ha impresso una forte accelerazione rispetto alla restituzione, così da poter tagliare il debito pubblico. Ad agosto del 2019 il Bndes ha restituito ulteriori 84 miliardi di real (19,1 miliardi di euro). Tuttavia, a causa della crisi provocata dal nuovo coronavirus, il governo ha nuovamente utilizzato la Bndes per rilasciato più credito nell'ambito di alcuni programmi specifici del governo con l'obiettivo di garantire liquidità alle piccole e medie imprese a tassi agevolati in modo da evitare fallimenti. (Brb)