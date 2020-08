Roma: autobus in fiamme, incolumi 5 passeggeri in piazza Sisto V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco sono intervenito alle 16.45 in piazza Sisto V a Roma per incendio di un bus tpl. Sul posto intervenuta la squadra di Tuscolano. Le fiamme inizialmente partite dal vano motore hanno poi avvolto completamente la vettura. Cinque i passeggeri che erano trasportati e che sono stati fatti scendere dal conducente sin dal momento in cui il vano motore ha iniziato a fumare. Nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Si sta provvedendo a mettere sotto sequestro la vettura interessdalle fiamme. Sul posto anche la polizia locale Roma Capitale e carabinieri. (Rer)