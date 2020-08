© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania, paese che detiene la presidenza di turno dell'Osce, ha espresso preoccupazione per gli sviluppi in Bielorussia dopo il voto per le elezioni presidenziali. "Invitiamo alla calma ed alla responsabilità in questo momento critico e sottolineiamo l'importanza del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali", ha dichiarato la presidenza albanese dell'Osce tramite Twitter.(Res)