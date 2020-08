Libano-Francia: telefonata presidenti Aoun-Macron, focus su conferenza aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, ha discusso oggi in una conversazione telefonica con l’omologo francese, Emmanuel Macron, gli esiti della conferenza dei donatori per il Libano, organizzata dalla Francia e tenutasi ieri in videoconferenza. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Nel corso della telefonata Macron e Aoun hanno concordato sulla necessità di dare seguito a quanto stabilito durante la conferenza, e sulla necessità di coordinare gli sforzi dei paesi partecipanti. La conversazione ha avuto luogo dopo la visita del presidente francese Macron giovedì scorso a Beirut, in seguito alla drammatica esplosione che martedì 4 agosto ha colpito il porto della capitale libanese. Durante la conferenza di ieri sono stati stanziati aiuti per 253 milioni di euro. (Res)