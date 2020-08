Coronavirus: in Sardegna un caso positivo a San Vito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme per un caso di positività al Covid-19 registrato a San Vito, nel sud-est della Sardegna, zona a forte densità turistica. Si tratta di un vacanziere, come evidenzia il sindaco del paese, Marco Antonio Siddi in una nota stampa: "Il paziente ospite del nostro paese – scrive il primo cittadino - è attualmente in quarantena domiciliare sotto stretto monitoraggio dell'A.T.S. La situazione sanitaria è sotto controllo per cui vi prego di evitare inutili allarmismi ingiustificati e comportamenti poco consoni alla situazione". (Mig)