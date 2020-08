Latina: Lega Lazio, a Priverno altro bus in fiamme, si rischia di morire su flotta Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo bus del Cotral a fuoco, questa mattina a Priverno, con a bordo pochi passeggeri. Si rischia di morire sugli autobus della Regione Lazio e il presidente Nicola Zingaretti si riempie la bocca di risanamento, di efficienza e di investimenti. Invece la flotta vanta ancora molti mezzi vecchi e in compenso sono stati tagliati i chilometri da percorrere, assicurando un pessimo servizio con bus affollati". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi.(Com)