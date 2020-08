Brasile: presidenza Repubblica dispone privatizzazione due parchi naturalistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Repubblica del Brasile ha disposto la privatizzazione dei parchi naturalistici protetti di Brasilia e Sao Joaquim (stato di Santa Catarina), sia per quanto riguarda la fornitura di servizi pubblici, sia per la conservazione naturalistica, la protezione e la gestione delle aree. Le due "unità di conservazione naturale" erano state inserite nella lista del Programma di partenariato e investimenti (Ppi) della presidenza della Repubblica e incluse nel Programma nazionale di privatizzazione (Pnd) lo scorso luglio. Il decreto di qualificazione è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Attualmente i parchi sono gestiti dall'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (Icmbio). (segue) (Brb)