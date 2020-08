Brasile: presidenza Repubblica dispone privatizzazione due parchi naturalistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creato nel 1961, il Parco nazionale di Brasilia, meglio conosciuto come Água Mineral, si estende su un'area di 42.300 ettari. Le principali attrazioni sono le piscine naturali alimentate dalle acque delle vicine sorgenti. Il parco si sviluppa lungo due sentieri, in cui i visitatori possono osservare la fauna e la flora del Cerrado (uno dei 6 biomi protetti del Brasile), oltre a uno spazio chiamato Isola della Meditazione, dove è possibile osservare gli uccelli nel loro habitat naturale. Anche il Parco nazionale di Sao Joaquim è stato creato nel 1961 e l'area protetta si estende per 49.800 mila ettari nella regione montuosa degli Urunici dello stato di Santa Catarina. L'unità dispone di diverse attrazioni tra canyon, scogliere, cascate e fiumi. Tra le attività svolte nel parco ci sono l'escursionismo, l'equitazione, l'arrampicata e la mountain bike. (Brb)