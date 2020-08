Inps: Verdi, dopo bonus parlamentari tra noi non tollereremo furbetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E 'qualcosa di assolutamente vergognoso. Tra noi non vogliamo assolutamente furbetti di questo genere, per cui tutti i consiglieri regionali e quelli comunali, quelli dei comuni più grandi, dei Verdi, dovranno autocertificare di non aver fatto richiesta del bonus di 600 euro, altrimenti non verranno candidati alle elezioni. Vogliamo che il nostro sia un movimento pulito, trasparente ed onesto, senza furbetti di alcuna sorta". Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, coordinatore dell'esecutivo nazionale dei Verdi assieme al Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e a Fiorella Zabatta, membro dell'esecutivo nazionale dei Verdi. (Ren)