Mediterraneo orientale: nave turca Oruc Reis a largo di Castelrosso, controllata dalla Marina greca

- La nave turca per le esplorazioni energetiche Oruc Reis si trova in un tratto di mare nella piattaforma territoriale greca scortata da altre due unità navali, mentre Forze della Marina militare della Grecia si trovano nella stessa area per controllare la situazione. E' quanto riferisce il sito online del quotidiano "Kathimerini". La Marina militare greca sta monitorando da vicino la Oruc Reis, che si trova in un'area a largo di Castelrosso (Kastellorizo), mentre ogni 15 minuti dalle sue navi vengono inviati messaggi all'imbarcazione turca per intimare all'equipaggio di abbandonare le acque territoriali greche. La Turchia ha risposto ad un Navtex diffuso dalla Grecia nelle scorse ore, per annullare quello precedente diffuso da Ankara, avvisando che tre navi di Ankara "stanno effettuando prospezioni sismiche nella piattaforma continentale turca nel rispetto del diritto internazionale". Le Forze armate della Grecia sono state messe in stato di allerta, dopo che la Turchia ha emesso un avviso ai naviganti, Navtex, per annunciare che la nave per le esplorazioni energetiche Oruc Reis si trova nei pressi dell'isola di Castelrosso. L'avviso è valido da oggi fino al 23 agosto. Al contempo la Turchia ha avviato oggi un'esercitazione navale nell'area a sud est delle isole di Castelrosso e Rodi, come annunciato lo scorso 6 agosto da Ankara. (segue) (Gra)