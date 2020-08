Mediterraneo orientale: nave turca Oruc Reis a largo di Castelrosso, controllata dalla Marina greca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'escalation delle tensioni avviene dopo la firma dell'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi siglato la scorsa settimana tra Grecia ed Egitto che di fatto si contrappone al memorandum Turchia-Libia firmato lo scorso anno che delimitava i confini marittimi dei due paesi senza tenere conto delle acque territoriali di Grecia ed Egitto. Secondo quanto spiegato dal ministro Dendias, in un'intervista all'emittente "Open Tv", l'accordo tra Grecia ed Egitto include la linea costiera dell'isola di Kastellorizo, oltre che di quelle di Strongyli e Rodi "in quanto queste saranno utilizzate come prossima demarcazione tra Egitto e Cipro, ed in un futuro lontano con la Turchia, se quest'ultima lo vorrà". Secondo Dendias, uno dei vantaggi dell'accordo siglato al Cairo è che include solo una piccola sezione della linea costiera di Creta. "La parte principale sarà utilizzata per una futura demarcazione con la Libia", ha dichiarato Dendias rimarcando che l'accordo sui confini marittimi siglato tra Tripoli e Ankara è nullo. Dendias ha infine chiarito che Atene "deve fare il proprio dovere e difendere i diritti sovrani" nel caso in cui la Turchia decida di inviare la nave per le esplorazioni energetiche Oruc Reis nella sua Zona economica esclusiva (Zee). (Gra)