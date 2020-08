Lombardia: assessore regionale, in 'Piano Marshall' destinati 10 milioni per sviluppo area Passo dello Stelvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel poderoso 'Piano Marshall' di Regione Lombardia da 3,5 miliardi di euro, abbiamo destinato oltre 135 milioni di euro alle politiche per la montagna lombarda e per l'energia. Di questi, 10 milioni saranno destinati allo sviluppo dell'Area del Passo dello Stelvio". A dichiararlo è Massimo Sertori, assessore regionale a Montagna, Enti locali e Risorse energetiche della Regione Lombardia."Abbiamo messo in campo risorse importanti – spiega l'assessore valtellinese - per interventi che sono ad oggi in corso di definizione, relativi in particolare alla strada e al Passo dello Stelvio, alla realizzazione della nuova sede del Parco, ai rifugi, allo sviluppo di energie da fonti rinnovabili e all'efficientamento energetico". Secondo l'assessore alla Montagna si tratta "di una ennesima dimostrazione di quanto Regione Lombardia e il mio assessorato credano e sostengano il Parco Nazionale dello Stelvio e l'area del Passo". "Due straordinarie risorse - conclude - che rappresentano per l'intero territorio lombardo un valore aggiunto". (com)