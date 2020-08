Decreto Agosto: M5s, Borsa Italiana ha un ruolo strategico da tutelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo ribadire ancora una volta quanto Borsa Italiana rappresenti una realtà di importanza strategica per il nostro paese per diversi motivi che vanno dalla gestione del debito, fino all'ingresso del mercato dei capitali delle medie imprese italiane: per questo è fondamentale tutelare l'interesse dell'Italia all'interno di una trattativa di vendita che è comunque ancora aperta. Così i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Finanze alla Camera. "Nelle bozze del decreto Agosto esiste una chiara indicazione del governo in questo senso, con un ruolo importante riconosciuto alla Consob: auspichiamo che tale misura rimanga per dare al nostro paese gli strumenti adeguati per un'efficace trattativa”, scrivono i deputati, aggiungendo che in sede parlamentare inoltre verranno vagliati tutti gli strumenti legislativi possibili per garantire la priorità degli interessi nazionali. “Siamo fiduciosi che si possa trovare in Parlamento una maggioranza ampia per individuare delle strade che assicurino a Borsa Italiana e al nostro sistema finanziario la necessaria tutela dato che questa è la sensibilità di molti parlamentari, non solo della maggioranza", concludono. (Com)