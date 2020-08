Libia: Consiglio regione Fezzan accoglie con favore consultazioni tra funzionari statunitensi e libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio della regione del Fezzan, nel sud della Libia, ha accolto con favore le consultazioni virtuali, tra funzionari statunitensi, guidati dal direttore del Consiglio di sicurezza Nazionale per il Medio Oriente e il Nord Africa, generale Miguel Correa, e gli esponenti delle varie parti in conflitti in Libia avvenute lo scorso 7 agosto. In una nota il Consiglio della regione del Fezzan ha sottolineato di aver seguito “con grande interesse” le consultazioni a cui ha preso parte anche l’ambasciatore statunitense in Libia, Richard Norland, che oggi ha incontrato al Cairo, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Lo scorso 7 agosto la delegazione guidata dal generale Correa e dall'ambasciatore ha avuto una serie di conversazioni in videoconferenza con funzionari libici con l’obiettivo di avviare passi concreti per trovare una soluzione alla crisi libica, alla luce della proposta di Washington di rendere Sirte e Jufra zone smilitarizzate. Correa e Norland, secondo quanto riferisce l’ambasciata degli Stati Uniti in Libia in una nota, hanno avuto colloqui separati con il Consigliere per la sicurezza nazionale del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Taj al Din al Rezagi, e il presidente della commissione Esteri della Camera dei rappresentanti di Tobruk.(Lit)