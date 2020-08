Libano: scontri tra manifestanti e agenti vicino al parlamento prima del discorso di Diab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lungo Weygand Street, a Beirut, vicino al parlamento libanese, vi sono stati violenti scontri tra decine di manifestanti e agenti della polizia. Questa rinnovata tensione arriva poco prima del discorso del primo ministro, Hassan Diab, che dovrebbe presentare le dimissioni del suo governo come richiesto dai manifestanti, in seguito alla duplice esplosione avvenuta martedì 4 agosto nel porto di Beirut, che ha provocato quasi 160 morti e 6 mila feriti. Polizia antisommossa e manifestanti si sono incontrati e gli agenti di polizia hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Sabato e domenica scorsi i manifestanti erano già scesi in piazza per gridare la loro rabbia contro la classe politica dopo la tragedia che ha devastato la capitale. Le manifestazioni sono state contraddistinte dalla violenza: un agente è stato ucciso e centinaia di manifestanti e agenti sono rimasti feriti. I manifestanti hanno chiesto "vendetta" e hanno chiesto alla classe politica di assumersi le proprie responsabilità. Le dimissioni del governo potrebbero, però, non soddisfare il movimento di protesta popolare che chiede le dimissioni dell'intera classe politica. (Res)