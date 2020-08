© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In riferimento ai casi di positività Covid registrati oggi in provincia di Bari, la Asl di Bari precisa che si tratta di 5 contatti stretti, riscontrati in ambito familiare, di una puerpera ricoverata al Policlinico di Bari e non all'ospedale Di Venere come precedentemente comunicato". Lo ha comunicato la Regione: "Gli altri 6 sono invece vacanzieri al rientro da Malta". (Ren)