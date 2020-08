Antitrust: sanzionate società di e-commerce per oltre 700 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Antitrus ha concluso tre procedimenti istruttori nei confronti delle società Smart Shopping S.r.l.s. (www.smart-shopping.it), Pricerus Group (www.pricerus.com) e delle imprese individuali Sharazon di Venerone Carmela e Share Distribution di Messina Antonio (www.sharazon.it e www.sharazon.shop), attive nella vendita online attraverso il buy and share, modalità basata sulla creazione di gruppi di acquisto per vendere prodotti a prezzi vantaggiosi. Nello specifico gli operatori promuovevano offerte commerciali in cui i consumatori venivano invitati ad "acquistare" prodotti ad un prezzo particolarmente scontato. I clienti, inseriti in una lista gestita dal venditore, pagavano subito ma dovevano aspettare che altri effettuassero un analogo acquisto per poter ottenere il prodotto. (segue) (Rin)