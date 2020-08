© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A piazza Maggiore mercoledì ci sarà “Ripartire dopo il Covid, storie di sport”, l’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna. L'annuncio in una nota: "Una serata in cui lo sport sarà lo spunto per raccontare tante storie di impegno e di rinascita: protagoniste le eccellenze sportive e non solo di un territorio tenace e straordinario". (Ren)