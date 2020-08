Serbia: partiti annunciano ufficialmente la nascita del blocco d'opposizione Uos (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Data la natura drammatica del momento politico e la necessità di un fronte più ampio possibile nell'azione dell'opposizione, la nuova formazione sarà aperta alla cooperazione con altri partiti e movimenti che sono pronti a lottare costantemente per il rispetto della Costituzione e dello stato di diritto", si afferma in una nota diramata nei giorni scorsi dalle forze politiche che fanno parte del nuovo blocco. Nell'intervista pubblicata da "Danas" il 7 agosto, Obradovic ha dichiarato che la futura collaborazione potrebbe concentrarsi sulle prossime elezioni amministrative nella capitale Belgrado. "Restiamo aperti a dei colloqui su una lista comune per le elezioni cittadine di Belgrado e su un candidato congiunto per le prossime elezioni presidenziali, mentre per delle elezioni parlamentari anticipate dovremmo considerare se sia meglio andare con una o due liste", ha osservato Obradovic aggiungendo che per aderire ad un nuovo blocco è necessario un programma maggiormente definito. (segue) (Seb)