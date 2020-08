Usa-Venezuela: presunto prestanome Maduro chiede liberazione e denuncia il suo sequestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore venezuelano-colombiano Alex Saab, arrestato dall'Interpol lo scorso 12 giugno nell'isola di Capo Verde su richiesta della giustizia degli Stati Uniti, ha rivolto un appello al primo ministro del governo dell'arcipelago africano, Ulisses Correia, chiedendo la propria liberazione e denunciando di essere stato sequestrato. "Mi vedo costretto a scriverle data la grande ingiustizia che è stata commessa, chiedo alla giustizia di Capo Verde, come paese membro della Nazioni Unite, di rispettare la mia immunità diplomatica e di lasciarmi tornare nel mio paese", afferma Saab nella lettera diretta a Correia. "Sono stato rinchiuso per due giorni senza cibo mentre mi volevano obbligare a firmare l'estradizione", denuncia l'imprenditore accusato dagli Usa di essere un prestanome del presidente venezuelano Nicolas Maduro per operazioni finanziarie irregolari. Saab è infatti in attesa di essere estradato dopo il placet di una corte d'appello locale. (segue) (Mec)